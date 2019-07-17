Председателем Европейской комиссии стала 60-летняя министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Это первая женщина, которая займет высшую должность в Евросоюзе.

Она известна довольно жестким отношением к России по поводу Украины. Именно Урсула, по заявлению израильского журналиста Соломона Манна, была за то, чтобы отправить немецкий корабль в Керченский пролив. Тогда это решение заблокировала Ангела Меркель, опасаясь войны с Россией и не желая поддерживать избирательную кампанию Петра Порошенко.

Несмотря на масштаб новой должности - подобных возможностей у экс-министра обороны больше не будет. Еврокомиссия - это орган, чьи решения носят для стран ЕС рекомендательный характер.

ЕК больше занимается общеевропейскими проектами, а также представляет евро-сообщество на международной арене.

В этом смысле повышение Урсулы фон дер Ляйен выглядит почетной ссылкой. Ведь ее прочили в канцлеры Германии, что куда круче, чем работа в структурах Евросоюза.

"Страна" разбиралась, чего ждать Украине от новой главы Еврокомиссии.

Суперняня из Германии

Фон дер Ляйен родилась в Брюсселе. У нее есть русские корни - в середине позапрошлого столетия предки ее отца породнились с одним из богатейших предпринимателей России, бароном Людвигом Кнопом.

Титул был ему пожалован русским императором Александром II. То есть приставкой "фон" еврочиновница обязана России.

Ее отец, Эрнст Альбрехт, в свое время занимал посты главы немецкой земли Нижняя Саксония и генерального директора Европейской комиссии.

В 1972 году, в возрасте 13 лет фон дер Ляйен переехала с родителями из Брюсселя в Германию. После школы она изучала экономику в Лондонской школе экономики, а затем медицину со специализацией в гинекологии в Ганновере. У Фон дер Ляйен семеро детей, что является редкостью в Германии.

Урсула фон дер Ляйен пришла в политику в 43 года и с тех пор состоит в консервативной христианско-демократической партии (ХДС/ХСС), которую до недавнего времени возглавляла Ангела Меркель.

С 2001 по 2004 год она занимала различные политические должности в регионе Ганновера, в 2003 году была избрана в парламент земли Нижняя Саксония, после чего вошла в состав регионального кабинета министров в должности министра по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здравоохранения.

В 2005 году Ангела Меркель назначила Фон дер Ляйен Федеральным министром по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Четыре года спустя она была избрана в федеральный парламент Германии. До 2013 года занимала пост Федерального министра труда и социальных отношений, занимаясь социальными вопросами, такими как финансирование детсадов, пособия на детей.

На этой должности ее прозвали "суперняня".

Первая женщина бундесвера

В 2013 году Урсула фон дер Ляйен стала министром обороны страны - и первой женщиной, которая когда-либо занимала этот пост. При этом ее как военного министра активно критиковали.

За годы правления Фон дер Ляйен Бундесвер сильно обнищал. В армии наблюдается нехватка многих вещей, от военной техники до палаток и бронежилетов. Министра обвиняли в заключении неоправданно дорогих контрактов и завышенных тратах на ремонт техники.

Эти обвинения сейчас рассматривает парламентская комиссия.

На протяжении нескольких лет политик оставалась близкой соратницей канцлера Германии Ангелы Меркель. В стране многие считали, что она вполне может стать преемницей Меркель. Но вместо этого вышла "почетная ссылка".

Высказывания об Украине и России

Фон дер Ляйен неоднократно высказывалась в поддержку Украины и против России.

В частности, заявляла, что с Россией можно говорить только с позиции силы. Такое мнение она высказала в Европарламенте 10 июля. По ее словам, "Кремль не прощает слабостей". Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

В январе этого года Фон дер Ляйен сказала, что до аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе в Берлине считали, что вместе с РФ удастся построить "большой европейский дом".

"Для нас аннексия Крыма, гибридная война в Украине и продолжение этой истории были вначале настоящим шоком, потому что до этого у нас была иллюзия, что мы можем построить вместе большой европейский дом. Нам пришлось просто адаптироваться к реальности", - отметила министр обороны Германии.

"Глядя на Россию в долгосрочной перспективе, думаю, экономика будет играть огромную роль. ВВП России меньше ВВП Италии, у нее сильно стареющее население, экономика очень зависима от энергоресурсов. Производительность, учитывая стареющее население, не такая, какой она должна быть, экономика не модернизирована. Крым обходится дорого, Восточная Украина обходится дорого, Сирия обходится дорого, если посмотреть на затраты. Поэтому в наших интересах со временем убедить Россию, что в ее интересах больше играть по правилам", – сказала министр.

Фон дер Ляйен подчеркнула важность соблюдения одних и тех же правил: "Иногда в Кремле говорят: "Мы должны установить новый основанный на правилах порядок". Нет-нет. У нас уже есть один, и он хороший. Мы все должны играть по правилам".

В ноябре прошлого года она заявляла о том, что Россия должна освободить захваченные украинские корабли и их экипажи. При этом министр подчеркнула, что обе стороны должны делать все для того, чтобы разрешить конфликт, произошедший в Черном море.

Фон дер Ляйен напомнила, что Россия в последние годы нарушала принципы уважения территориальной целостности, и призвала российскую сторону обеспечить свободный проход в море. При этом политик попросила Украину предоставить доказательства событий, произошедших в Черном море.

Также в связи с инцидентом с украинскими кораблями она просила Меркель отправить немецкие корабли в Черное море в поддержку Украины. В закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулой фон дер Ляйен на заседании Кабинета. Фрау Ляйен настаивала на том, чтобы выполнить просьбу США и Украины, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к действиям в Керченском проливе. Однако Меркель отказала в жесткой форме. "А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр?", - заявила канцлер.

В 2016 году после выборов в США Урсула фон дер Ляйен призвала Дональда Трампа после вступления в должность занять жесткую позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

"Трамп должен четко заявить, на какой он стороне: на стороне закона, миропорядка и демократии, или же ему все равно и он налаживает своего рода мужскую дружбу", – сказала она. Фон дер Ляйен подчеркнула, что в разговорах с Путиным нельзя забывать ни об аннексии Крыма, ни о бомбардировках сирийского Алеппо.

При этом она постоянно спорила с американцами о том, что Германия не станет отчислять больше денег в бюджет НАТО.

В 2015 году Фон дер Ляйен предложила больше не считать РФ партнером, как было указано в так называемой Белой книге — своде принципов и интересов Германии в сфере безопасности и внешней политики. Вместо этого политик предложила зафиксировать в документе тезис о "военном насилии как форме продвижения интересов" России.

То есть в смысле антироссийской риторики - с приходом в Еврокомиссию Урсулы фон дер Ляйен можно ждать ее усиления.

С другой стороны - глава ЕК оформляет коллегиальные решения. Поэтому резкого разворота европейской политики в отношении Украины ожидать не стоит.