Родители пленных украинских моряков, продление ареста которых сегодня, 17 июля, рассматривает Лефортовский райсуд Москвы, готовятся к освобождению своих детей. Об этом они сообщили в комментарии корреспонденту "Страны", находясь у здания суда.

"Мы уверены в том, что дело идет как-то теплее. Да даже по отношению приставов как-то чувствуется, и в зале настроение такое... Даже переговоры - это уже движение в лучшую сторону. То есть войной, ничего мы не сделаем. Только мирные переговоры, только обоюдное согласие. Любая ситуация сложная по-любому решается переговорами. И то, что они были - это уже говорит о том, что все будет хорошо. Мы уверены в этом. Мы ждем своих детей дома", - говорят родители пленных моряков.

С собой у них большой чемодан. По словам одной из матерей, в нем то, что она приготовила, чтобы встретить сына: "Утка копченая, утка запеченная, сало домашнее украинское".

Некоторым из родителей только сегодня удалось обнять сына и поговорить с ним. Также матери моряков жалуются, что некоторым из них не передавали письма, а послания от них приходят с огромной задержкой - например, сегодня пришло письмо, написанное в апреле.

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"Страна" уже сообщала о том, что в свете возобновившейся дискуссии между Украиной и Россией об обмене обвиняемыми и заключенными ходят слухи о том, что сегодня морякам могут не продлить меру пресечения, а освободить их.

Координатор защиты арестованных моряков Николай Полозов полагает, что освобождение украинцев может произойти в рамках исполнения Россией решения международного морского трибунала. Второй вариант - смена меры пресечения на домашний арест. В таком случае дожидаться решения суда моряки будут в посольстве Украины в Москве.