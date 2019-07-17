В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины рассказали, как на выборах народных депутатов будет открыто 136 специальных избирательных участков в 123 учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Детали сообщила пресс-служба ведомства.

Так, согласно действующему законодательству, участие в выборах нардепов берут украинцы, которые находятся в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины."На администрации учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов возлагается задача по обеспечению необходимых условий для реализации права голоса осужденными и лицами, взятыми под стражу, а также содействие субъектам избирательного процесса в выполнении ими своих полномочий и обеспечение их безопасности во время пребывания в зонах, охраняемых", – отметил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

В частности, администрация учреждений должна проинформировать осужденных и заключенных об основных положениях избирательного законодательства. В местах массового пребывания осужденных оборудованы стенды, доски объявлений для размещения материалов предвыборной агитации. В СИЗО, где осужденные в камерах, такие стенды оборудованы в прогулочных двориках. Для подготовки и проведения голосования и подсчета голосов избирателей используются специальные избирательные участки, образованные на постоянной и временной основе.

"Для обеспечения голосования осужденных образовано 136 специальных избирательных участков (102 – на постоянной основе и 34 – на временной основе) в 123 учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Из-за отсутствия осужденных в связи с оптимизацией не образованы специальные избирательные участки в 18 учреждениях исполнения наказаний", - сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Он добавил, что документом, который подтверждает личность и гражданство Украины избирателей, находящихся в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО, есть карточка-справка учреждения, что является основанием для получения избирательного бюллетеня и может быть использована на специальном избирательном участке. Ориентировочное количество избирателей составляет 52,2 тыс. человек.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля. 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду. Регистрация партий и кандидатов в депутаты завершилась 24 июня. Всего ЦИК зарегистрировала 5 тыс. 845 кандидатов и 21 список политических партий.

Напомним, что выборы в Раду пройдут под присмотром 130 тысяч правоохранителей.

Также мы писали о том, что со вторника всю предвыборную агитацию обязали вести только на украинском языке.