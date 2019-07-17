16 июля Жан-Клод Юнкер, который был во главе Еврокомиссии последних пять лет, уступил свое место немецкому политику Урсуле фон дер Ляйен. Она стала первой женщиной на этом посту.

Но Юнкера нам будет не хватать. 64-летний люксембуржец запомнился, как один из самых харизматичных и любвеобильных глав Еврокомиссии - высшего органа исполнительной власти Евросоюза. Он часто обнимался и целовался с другими политиками при встрече, не обращая внимания, что не все этому рады.

Мы вспомнили, к кому из украинских и мировых политиков Юнкер проявлял свое расположение.

С кем из украинцев обнимался и целовался Юнкер

Юнкер и Порошенко. Будучи главой Еврокомиссии Юнкер успел неформально пообщаться с Петром Порошенко, не жалея объятий. А на саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году камеры запечатлели главу Еврокомиссии, который нетвердо стоял на ногах и едва не упал на президента Украины. Позже коллеги Юнкера сказали, что его давно мучает радикулит.

Во время последнего визита на посту президента в ЕС, Юнкер потрепал Порошенко по затылку - после того, как получил орден Ярослава Мудрого - высшую государственную награду Украины для иностранцев.

Юнкер и Яценюк. Удостоился проявлений расположения со стороны главы ЕК и экс-премьер Украины Арсений Яценюк – в декабре 2015 года тот расцеловал украинского министра во время встречи в Брюсселе. Яценюк ответил взаимностью.

Юнкер и Зеленский. С главой Еврокомиссии Владимир Зеленский встретился, когда совершил свой первый зарубежный визит в качестве президента. в Брюсселе они общались довольно близко, шутили и даже обнимались. "Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", - сказал Зеленский после встречи.

Пародии и оплеухи для европейских политиков

Приветствуя европейских политиков, Юнкер может потрепать их по щекам, что иногда выглядит, как оплеухи. Например, в мае 2015 года на полях саммита в Риге Юнкер сказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "Привет, диктатор" и дал ему шуточную пощечину. Хотя Юнкер и Орбан являются членами одной политсилы, Европейской народной партии (ЕНП), у них сложились непростые отношения.



В 2018 году глава Еврокомиссии спародировал танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая ранее вышла под песню Abba на съезде Консервативной партии.

А во время саммита ЕС в том же году - внезапно потрепал за волосы чиновницу и бросил на пол бумаги, когда был на сцене.

Жан-Клода Юнкер запомнился, как глава Европарламента, с которым точно не было скучно. Практически ни одна его встреча с коллегами не обходилась без поцелуев и объятий, особенно, если рядом были камеры. Не всем это было по душе, но таким образом Юнкер обычно выражал свое политическое расположение.