В четверг, 18 июля, в Украине и мире отмечают сразу несколько интересных событий и праздничных дат. Среди них - день борца с расовой дискриминацией Нельсона Манделы и день хот-дога. Также сегодня именины Анны, а в народе отмечают Афанасьев день.

Церковные праздники

Православные украинцы отмечают День обретения честных мощей преподобного игумена Сергия Радонежского, покровителя учащихся и студентов. Считается, что святой угодник оберегает молодое поколение от многих соблазнов. Кстати, в житии преподобного Сергия говорится, что в детстве мальчику с трудом давалось учение. Все изменилось после молитвы отрока Варфоломея "о даровании книжного разумения" и обещания всяческих успехов в учебе. С тех пор будущий святой бегло читал и понимал содержание книг. Искренняя молитва к Сергию Радонежскому всегда будет иметь успех у учеников.

Народные праздники

В народе 18 июля отмечают Афанасьев День. Раньше было принято в середине лета выходить вечером под ясный месяц и заряжаться его энергией. Наши предки верили, что ночное светило в этот день наполняет человека особенной силой и дарит крепкое здоровье.

Говорили, что на Афанасия месяц отмечает свой день. Если свет от луны был ясным, это сулило теплую осень и щедрый урожай. А желтые облака и низкая дымка - предвещала скорый дождь.

Международные праздники

18 июля на календаре - День рождения Нельсона Манделы, борца с расовой дискриминацией. Он возглавил сопротивление и отсидел за свои идеи 27 лет в кейптаунской тюрьме. Выйдя на свободу в 1990 году Мандела стал первым президентом Южной Африки, пробыв на этом посту 9 лет. Ежегодно ООН призывает в этот день потратить 67 минут на то, чтобы помочь другому. Время выбрано неслучайно, ведь именно столько лет, а не минут провел Мандела, помогая другим, защищая идеи мира и гуманизма.

В Испании 18 июля отмечают День труда и устраивают фиесту в компании близких и друзей. В США празднуют день хот-дога. Сосиска, вложенная в булку и приправленная кетчупом с горчицей, считается классикой американской кухни.

Годовщины

18 июля 1870 года был принят догмат о непогрешимости Папы Римского. Документом провозглашается его непогрешимость и то, что он огражден от возможности ошибаться. Впрочем, это не означает "безгрешность" Папы, поэтому он как любой человек нуждается в исповеди и покаянии. Согласно католической вере, его "безошибочность" дарована свыше, как преемнику апостола Петра, а не благодаря личным качествам.

Изобретения

В 1985 году российский изобретатель и программист Алексей Пажитнов создал самую популярную в мире электронную игру - "Тетрис". Основной игрой стала головоломка, проверяющая умения разложить в коробке различные геометрические фигуры. Они падали в режиме реального времени и играющий мог их перевернуть в пространстве.

Именины

18 июля именины у Агнии, Анны, Афанасия, Варвары и Василия, а также Геннадия, Елизаветы, Сергея и Степана.