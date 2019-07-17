Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в Украине процесс декоммунизации должен произойти, прежде всего, в головах людей, а основные институты, функционирующие в стране, не сильно изменились со времен Советского Союза. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, какая-то разница между больницами, которые сейчас и в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тысячи раз больше, чем тогда", - сказал политик.

Он добавил, что плохо относится к коммунистическому строю, однако "декоммунизация должна произойти в головах". По его словам, единственными "символами СССР" в стране остаются "разруха, в том числе разруха в голове, а также отсутствие развития".

Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, во вторник, 16 июля, закон о декоммунизации в Украине был признан конституционным.

Также мы писали, что КСУ официально сообщил, почему признал конституционным закон о декоммунизации в Украине. В частности, Конституционный суд заявил, что "по своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики - тождественными. Названные режимы категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства, преследовали его сторонников и препятствовали украинскому национальному возрождению". В решении отмечалось, что коммунистический и нацистский режимы "нанесли непоправимый ущерб" правам человека.