В Харькове 20-летняя водитель "Nissan" не справилась с управлением, наехала на бордюрный камень и въехала в агитационную палатку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Машина проехала еще несколько метров и остановилась возле жилого дома. В результате ДТП пострадали 55-летняя женщина-агитатор, еще у двух прохожих врачи зафиксировали ушибы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: hk.npu.gov.uа

Харьковское издание 057 пишет, что это была палатка "Слуги народа".

Фото: hk.npu.gov.uа

Напомним, что в Харькове на улице Шевченко столкнулись две легковушки, оба водителя погибли на месте.

Также мы писали от ом, что в Харькове грабитель с ножом пытался угнать авто, врезался в столб и попал в больницу.