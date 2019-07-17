Сегодня, 17 июля, в день пятой годовщины катастрофы на Донбассе рейса МН17 малазийских авиалиний, родственники погибших пассажиров из Малайзии, Нидерландов и Австралии обнародовали обращение к российским властям. Его опубликовала "Новая газета".

"Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим - самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России. Жестокое и бессмысленное действие отобрало жизнь у наших любимых.

Хотя пять лет спустя наше горе не столь обжигающее, оно по-прежнему безмерно. Смерть любимых, внезапная и насильственная, пронизывает нашу жизнь насквозь. Мы стали другими людьми.

Мы живем с утратой, насколько это возможно. Близкие, которые были убиты, потеряны навсегда - потеряны их жизни, их будущее, абсолютно все. Из любви к ним мы хотим, чтобы правда о трагедии MH17 была рассказана, а ответственность за преступление - установлена. Мы солидарны с семьями жертв катастрофы из Нидерландов, Малайзии и других стран и вместе с ними призываем российские власти:

Всецело сотрудничать с расследованием, как вы и обещали, подписав резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН, но что пока так и не сделано. Признать свою часть ответственности в уничтожении MH17. Прекратить лицемерно отпираться, прекратить сеять ложь и обман.

Российское государство все еще не признало собственную причастность к гибели рейса MH17. Даже хуже - Россия распространяла огромное количество сфабрикованных и противоречивых объяснений случившегося.

В большом масштабе все это распространялось через социальные сети, а также через зависимые от государства СМИ. Нам потребовалось время, чтобы осознать, что потоки взаимоисключающих версий были результатом организованной государством кампании по отвлечению внимания людей, искажению и отрицанию фактов. Российское правительство сделало все возможное, чтобы скрыть правду или, что еще хуже, сформировать идею, что истина никогда не будет найдена. Мы, семьи жертв катастрофы, находим это тревожным и глубоко оскорбительным.

Мы понимаем, что никакое судебное разбирательство не утешит нашего горя, не уменьшит зияющую дыру в жизни. Тем не менее правда о MH17 существует, и это важно. На судебном процессе будут проверены все материалы следствия, а истина будет твердо установлена. И конечно, суд посылает важный сигнал: нельзя убить невинных и избежать последствий.

Мы хотим, чтобы те, кто несет прямую ответственность за совершение этого преступления, включая вышестоящее командование, были названы, чтобы история знала их имена и их действия.

Мы хотим, чтобы они ответили за содеянное. Мы продолжим призывать к этому, пока не восторжествует правосудие. И это лишь малое из того, что мы можем сделать", - идет речь в заявлении.

Подписи под этим заявление оставили

Джейн Малкольм, Эндрю Малкольм, Гленда Чалмерс, Боб Чалмерс, Рут Скотт, Майкл Скотт, Эван Скотт, Дженна Скотт, Линдси Скотт - семья и близкие погибших Майкла Клэнси и Кэрол Клэнси

Пол Гард - член семьи погибшего Роджера и Джилл Гард

Серж и Вера Орешкины - члены семьи погибшего Виктора Орешкина

Мэтью Изекиль Сивананам, Мейбл Сусай Сивананам и Патрик Сивананам - семья погибшего Пола Сивананам

Мерин О'Брайен, Джон О'Брайен, Бронуин О'Брайен и Рик О’Брайен, Джин МакКендрик, Ширли Луби - семья и близкие погибшего Джэка О'Брайена

Тео Куи Венг, Лим Сви Им, Эвони Тео И Верн и Дэвид Тео Ки-Ен - семья и близкие погибшей Элейн Тео И Линг.

Нанда Турнье, Джуллиан Брайт и Джэк Брайт - семья и близкие погибших Хэнка Турнье и Инеке Вестервельд Турнье

Мэттью Хордер, Дэвид Хордер, Адам Хордер - семья погибших Сьюзан и Ховарда Хордер

Саллех Шамсуддин - член семьи бортпроводника Нур Шазаны

Джоан Пендер - сестра погибшей Филомены Тьернан

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В июне совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малазийских авиалиний. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Также мы писали, что СБУ уведомила о подозрении трех россиян и украинца, причастных к трагедии МН17 на Донбассе.

Суд по делу о сбитом МН17 на Донбассе начнется 9 марта 2020 года.