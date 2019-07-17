Появилось фото, как Настя Каменских позволяет себя гладить по пятой точке темнокожей девушке
Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала жаркое шоу на одном из своих выступлений.
Фотографам удалось запечатлеть певицу в пикантной позе. На фан-странице Каменских в Instagram опубликовали фото, на котором певица стоит, выпятив "попу как у Ким", а одна из танцовщиц балета гладит ее по ягодицам, передает УНИАН.
Фото: instagram.com
Напомним, что 23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей. После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
Напомним, что Настя Каменских в полупрозрачном наряде сфотографировалась с Maluma, у которого спела на разогреве.
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