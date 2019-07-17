Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала жаркое шоу на одном из своих выступлений.

Фотографам удалось запечатлеть певицу в пикантной позе. На фан-странице Каменских в Instagram опубликовали фото, на котором певица стоит, выпятив "попу как у Ким", а одна из танцовщиц балета гладит ее по ягодицам, передает УНИАН.

Фото: instagram.com

Напомним, что 23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей. После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.

Напомним, что Настя Каменских в полупрозрачном наряде сфотографировалась с Maluma, у которого спела на разогреве.

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