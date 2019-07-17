Поздно вечером вторника, 16 июля, во время паузы в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко напал на своего оппонента в студии, народного депутата Дмитрия Добродомова.

Информацию об инциденте предала огласке депутат из "Народного фронта" Виктория Сюмар. "Не знаю, о какой "чести" можно говорить у Смешко, который физически набросился в кулуарах "Свободы слова" на Дмитрия Добродомова с кулаками и охранником. А потом в эфире изображал "удивление", - написала Сюмар в Facebook.

Факт инцидента между гостями политического ток-шоу "Стране" также подтвердил Дмитрий Добродомов. Он рассказал, что лидер "Силы и Чести" сорвался после того, как ему были заданы вопросы о тех людях, которые оказались в списке возглавляемой им партии.

"Все началось с того, что в момент выступления Смешко, я задал ему вопросы о том, почему в списке кандидатов его политсилы отсутствуют партийцы, о чем они сами заявляли ранее, зато наличествует много людей Януковича, Порошенко и представителей БПП. Особенно меня впечатляет 14-й номер в списке - Алексей Горащенков, которого в разгар "Соломатина-гейта" открыто назвали "смотрящим" из Администрации президентом при процессе проверки деклараций... В этот момент ведущий нас отправил на перерыв, где в кулуарах Смешко набросился на меня вместе со своим охранником", - отметил Добродомов.

Нардеп указывает: после того, как Смешко схватил Добродомова, между ними завязалась словесная перепалка и стычка, которая едва не переросла в рукоприкладство.

"Я сейчас тебе расскажу подробно третий закон Ньютона", - так высказался в мой адрес Смешко, после чего я пытался ему ответить и оттолкнуть", - объясняет Добродомов. - В этот момент вмешался охранник Смешко, такой двухметровый и здоровый, который отшвырнул меня в сторону. Только благодаря тому, что рядом оказалась Сюмар, удалось избежать последующей эскалации, мы разошлись в разные стороны".

Парламентарий добавляет, что после завершения активной фазы инцидента он не пожимал руку Смешко. "Я же на двадцать лет его младше, все понимаю, но нужно ему тоже как-то совладать с эмоциями... Я ведь тоже мужчина, и могу постоять за себя, как в дискуссии, так и прочих моментах. Поэтому, когда вновь начался эфир, попросил Смешко держать себя в руках. Он же в ответ сделал удивленный взгляд, будто ничего не было, а мы с Сюмар это все придумали", - пояснил Добродомов.

Ранее "Страна" писала, как в партии "Сила и Честь" Игоря Смешко возник бунт. Однопартийцы выразили обеспокоенность появлением у лидера признаков нарциссизма.