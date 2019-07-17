Ночью со вторника на среду, 17 июля, в Николаевской области произошло ДТП: легковушка врезалась в автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Водитель Citroen Berlingo по неизвестным причинам не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусов Neoplan, в котором на момент ДТП находились 30 пассажиров и 2 водителя. Известно, что автобус ехал из Железного Порта в Шепетовку.

Водитель легковой машины Виталий Веретельник 1984 года рождения и его двое детей Лиана Веретельник 2014 года и Эмиль Веретельник 2007 года рождения погибли. Жена и мать погибших Виктория Веретельник 1983 года рождения выжила. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и переломом ключицы.

Водители и пассажиры автобуса в ДТП не пострадали. Для деблокировки тела водителя привлекалось аварийно-спасательное отделение ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Фото: ГСЧС

Фото: Национальная полиция

Напомним, под Николаевом авто на полном ходу влетело в группу девочек-велосипедисток.

Также мы писали, что под Николаевом столкнулись два автобуса с людьми, погибла девушка.