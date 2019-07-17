Нижняя палата парламента Франции во вторник, 16 июля, одобрила законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам министра культуры Франции Франка Рьестера, цель этого документа заключается в том, чтобы "восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира". Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ. В частности, в нем идет речь о механизмах контроля использования пожертвований, сделанных физическими и юридическими лицами, для восстановления собора.

Отмечается, что принятие этого законопроекта может помочь реализовать реставрацию собора в течение пяти лет - срок, за который президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам.

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша Нотр-Дама. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора. Средства на реконструкцию собора предложили несколько французских миллиардеров, в первые сутки было задекларировано более 600 млн евро на восстановление храма.

Напомним, что в прокуратуре Парижа считают, что Нотр-Дам мог загореться из-за брошенной сигареты.

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