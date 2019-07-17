Сегодня Лефортовский райсуд Москвы рассмотрит ходатайства Следственного управления ФСБ о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленным украинским морякам.

Корреспондент "Страны" находится в Лефортовском райсуде Москвы и будет сообщать о ходе судебных заседаний.

Моряки распределены на четыре группы. Заседание для первых двух групп начнется в 10:00 в разных залах суда под номерами 28 и 29. Судьи - Галимова и Канева. Заседание для третьей и четвертой группы - в 14:00, в этих же залах, этими же судьями.

Отметим, что расследование уголовного дела по всем морякам завершено. Все они обвиняются в нарушении ч. 3 статьи 322 УК РФ (Незаконное пересечение госграницы России), максимальная санкция - до 6 лет лишения свободы. Рассмотрение дела по сути не начинается из-за того, что сейчас стороны знакомятся в документами дела.

В свете возобновившейся дискуссии между Украиной и Россией об обмене обвиняемыми и заключенными ходят слухи о том, что сегодня морякам могут не продлить меру пресечения.

Первый вариант такого развития событий описал координатор защиты арестованных моряков Николай Полозов. Юрист отметил, что освобождение украинцев может произойти в рамках исполнения Россией решения международного морского трибунала. Полозов акцентировал внимание на том, что такое решение не будет противоречить действующему российскому законодательству, в том числе Уголовно-процессуальному кодексу государства.

Второй вариант развития событий - домашний арест для моряков. Согласно законам РФ, подсудимые иностранные граждане, которые не проживают в России временно или постоянно (как, например, украинские моряки), дожидаться решения суда в случае такой меры пресечения должны в посольстве своей страны. То есть жить на территории украинского представительства. При таком развитии событий украинский МИД должен обеспечить их комфортными условиями проживания, питанием, гарантировать их безопасность, прочее.

Оба обсуждаемые варианта - освобождение в рамках решения морского трибунала или домашний арест в посольстве - в случае воплощения в жизнь станут беспрецедентными. Поэтому многие в них не верят и полагают, что украинских моряков продолжат держать в тюрьме.

Напомним, в конце июня Россия передала Украине официальную ноту, в которой предлагалось освободить моряков из СИЗО с условием, что над ними все равно должен состояться суд в Украине. Но Киев в лице Павла Климкина отказался. Позже выяснилось, что глава МИД не проинформировал о поступившей ноте и своем ответе Владимира Зеленского. Итогом ситуации стал скандал между Офисом президента и Климкиным.