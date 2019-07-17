Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на экс-президента, главу украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Леонида Кучму из-за его заявлений по Донбассу. Но сам Кучма не вызывался на допрос в ГПУ. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Сообщаем, что на основании заявлений руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Л. Кучмы 05.06.2019 в г. Минск (Республика Беларусь), обнародованных в СМИ, Генеральной прокуратурой Украины 07.06.2019 внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-2 (Публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации) УК Украины", - сообщили в ГПУ.

В прокуратуре отметили, что осуществление досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручено Главному следственному управлению СБУ, процессуальное руководство обеспечивается Генеральной прокуратурой Украины.

"Леонид Кучма не вызывался в Генеральную прокуратуру Украины для допроса относительно обнародованных им заявлений", - отметили в ведомстве.

Напомним, что со слов спецпредставителя ОБСЕ Сайдика, Леонид Кучма предложил ТКГ по Донбассу рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе.

После этого генпрокурор Луценко зарегистрировал три уголовных дела против экс-президента.