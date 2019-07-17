В среду, 17 июля, в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo потерял управление, снес два столба и отбойник, а после упал вниз и перевернулся. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что грузовик ехал со стороны Одесского направления по Окружной. Около 02:00 в районе Одесской площади, заезжая на мост транспортной развязки, его резко начало нести вправо. На своем пути многотонная машина снесла два столба и отбойник, вылетела с моста, упав на правый бок. К месту аварии сразу направились патрульные, чтобы помочь водителю. Тягач повредил линии электропередач, которые упали на встречную фуру, а водитель автомобиля Toyota не успел среагировать и напоролся дном легковушки на элементы поврежденных столбов.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительной информации, дальнобойщик не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. Возможно, причиной ДТП стало то, что водитель уснул, так как следов тормозного пути патрульные не обнаружили.

Детали устанавливает следственно- оперативная группа. На месте работало 5 патрульных экипажей, аварийная служба контактной сети и одна единица спасательной техники из-за того, что из бака начало вытекать горючее.

Видео: youtube.com

Напомним, что на Бориспольской трассе из фуры высыпались ящики с пивом.

Также читайте о том, что в Киеве водителя фуры раздавил сорвавшийся с упоров прицеп.