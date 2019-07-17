17 июля Нацбанк повысил курс доллара на 12 копеек. На межбанке и в обменках курс тоже продолжает расти. Но в целом эксперты не прогнозируют резких скачков с курсом на этой неделе.

"Страна" собрала данные о курсе валют от НБУ, на межбанке и в обменках, а также прогнозы на то, каким будет доллар.

Курс доллара 17 июля

С утра курс НБУ установили на уровне 25,86 грн. То есть американская валюта подорожала на 12 копеек, по сравнению со вчерашним днем.

Межбанк по состоянию на 09:00 еще не начал торги. Вечером 16 июля он завершился с котировками 25,93 грн (покупка) и 25,96 (продажа), то есть за прошлые сутки подорожал примерно на 20 копеек. Эксперты объяснили это тем, что Минфин разместил валютные гособлигации на рекордную сумму в 1 млрд долларов. Спрос на долларовые ОВГЗ был большим, а валюты на покупку хватало не всем.

Валютные ОВГЗ будут оплачиваться и сегодня, так что интерес к "американцу" наверняка будет большой. В тоже время экспортеры, которые долго жаловались на заниженный валютный курс, могут воспользоваться этим моментом для выгодных продаж. В целом эксперты считают, что отметку в 26 грн доллар сегодня не пересечет.

Фото: minfin.com.ua

На наличном рынке обмена валют в 09:00 доллар покупали в среднем по 25,91 грн, продавали - по 25,97 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс такой:

Фото: minfin.com.ua

Прогноз на курс

Опрос руководителей компаний, по данным Минфина, показал, что половина опрошенных считают, что в течение 12 месяцев курс вырастет до 29 гривн за доллар. Треть считают, что курс не превысит 28 грн.

Судя по отчету Министерства экономического развития и торговли, в 2019 году там ожидают средний курс доллара на уровне 29,08 грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings дало прогноз на среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году на уровне 28,86 грн.