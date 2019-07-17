На синей ветке метрополитена в Киеве, идущей от Героев Днепра до Теремков, временно прекращено движение из-за падения человека на рельсы.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на работников подземки, которые сделали такое объявление около 08:10 утра в среду 17 июля.

На какой станции упал человек, не уточнили.

Напомним, что 12 июля также упал пассажир на рельсы и киевская "подземка" закрыла сразу пять станций синей ветки.

Позднее оказалась, что это была женщина и она погибла на месте, а метро начало работать в обычном режиме.

Также мы рассказывали, что подземный пешеходный переход у станции метро "Позняки" начал освобождаться от засилья торговых объектов.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации раскладки с товарами станут преградой для эвакуации пассажиров из подземки на поверхность и могут стать причиной человеческих жертв", - рассказали в районной администрации.