В Киеве остановилась синяя ветка метро из-за падения человека на рельсы - СМИ
На синей ветке метрополитена в Киеве, идущей от Героев Днепра до Теремков, временно прекращено движение из-за падения человека на рельсы.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на работников подземки, которые сделали такое объявление около 08:10 утра в среду 17 июля.
На какой станции упал человек, не уточнили.
Напомним, что 12 июля также упал пассажир на рельсы и киевская "подземка" закрыла сразу пять станций синей ветки.
Позднее оказалась, что это была женщина и она погибла на месте, а метро начало работать в обычном режиме.
Также мы рассказывали, что подземный пешеходный переход у станции метро "Позняки" начал освобождаться от засилья торговых объектов.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации раскладки с товарами станут преградой для эвакуации пассажиров из подземки на поверхность и могут стать причиной человеческих жертв", - рассказали в районной администрации.