В Витебске торжественно закрыли "Славянский базар - 2019". Гала-концерт собрал на одной сцене артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Италии, Швеции. Самой звездной гостьей фестиваля стала София Ротару - легендарная певица уже давно не была на "Славянском базаре" и подарила здесь всем поклонникам новую песню.

Фото: tut.by

В финале ведущий шоу Александр Олешко объявил следующее: "Все слова сейчас будут звучать бледно. Поэтому скажем просто - народная артистка СССР София Ротару".

Новый хит Софии Ротару, "Музыка моей любви", композитор - Виталий Волкомор, слова - Виталий Куровский.

Видео: Eva Music

Легендарная певица не приезжала на витебский фестиваль много лет. И сказать, что публика была рада, значит не сказать ничего. Зрители ловили каждое движение Софии Михайловны. А она, в синем платье в пол, была очаровательна, передает белорусский ресурс Tut.by.

"Давно не встречались, - поприветствовала зал София Михайловна. - Очень рада снова видеть вас. И от души хочу подарить вам новую песню - "Музыка моей любви".

Эту композицию певица написала специально для "Славянского базара".

Под свой хит "Одна калина" Ротару спустилась со сцены в зал. Казалось, что все букеты амфитеатр приберег специально для нее. Легендарную певицу долго не отпускали со сцены. Ей несли и несли цветы, даже когда она уже почти покинула сцену.

"О Боже, Витебск" - растроганно произнесла София Михайловна.

Фото: news.tut.by