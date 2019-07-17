Нацбанк на 17 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,86 грн/доллар, что на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривниы к доллару установлен на таком уровне: 2586,4142 гривен за 100 долларов (+12,3222 гривен). При этом курс доллара на 16 июля составлял 2574,092 гривен за 100 долларов.

Также регулятор повысил курс евро на 2 копейки до 29,02 гривен за евро. Официальный курс евро на 17 июля установлен на уровне 2900,7443 гривни за 100 евро (+1,9884 грн). Курс евро на 16 июля составляет 2902,7327 гривны за 100 евро

Напомним, что курс доллара на межбанке приблизился к отметке 26 грн/$.

Также мы писали о том, что доллар пошёл вверх и банкиры объяснили почему.