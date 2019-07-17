По состоянию на 07.00, среды 17 июля количество людей отравившихся на свадьбе в поселке Мизоч, что под Ровно выросло уже до 58 человек (из них 13 детей). Вчера на больничных койках находилось 39 человек.

О новых жертвах свадебного застолья передает пресс-служба ГСЧС Украины в оперативной сводке.

"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 50 человек (из них 10 детей) и 16 июля в инфекционное отделение Кременецкой ЦРБ Тернопольской области были госпитализированы 8 человек (из них 3 детей). Все они были гостями на свадьбе в кафе "Гурман" в поселке Мизоч. Всего это кафе посетило около 100 человек", - уточнили спасатели.

В Мизоче сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Страна" сообщала, что в молдавском лагере под Одессой отравились 46 детей.