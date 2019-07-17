Впереди "Игра престолов", "Чернобыль" - третий. Премия Эмми назвала всех своих номинантов
Телевизионный вариант Оскара, знаменитая американская премия "Эмми" объявила всех претендентов на свои награды. Безусловным лидером по количеству номинаций стал культовый сериал "Игра престолов" (хотя его финал и разочаровал миллионы поклонников по всему миру).
Сериал "Игра престолов" претендует на награды "Эмми" сразу в 32 номинациях, что является рекордом премии. Об этом передает Громадське.
Видео: Television Academy
После "Игры престолов" по количеству номинаций идет сериал "Удивительная миссис Мейзел" (20), а нашумевший сериал "Чернобыль" на третьем месте с 19 номинациями.
За звание лучшего драматического сериала "Игра престолов" поборется с такими лентами: "Лучше позвоните Солу", "Телохранитель", "Убивая Еву", "Озарк", "Вне", "Наследники" и "Это мы".
В номинации лучший мини-сериал представлены "Чернобыль", "Фессо/Вердон", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".
Среди стримингових сервисов лидерами являются HBO (137 номинаций), Netflix (117) и NBC (58).