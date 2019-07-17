Телевизионный вариант Оскара, знаменитая американская премия "Эмми" объявила всех претендентов на свои награды. Безусловным лидером по количеству номинаций стал культовый сериал "Игра престолов" (хотя его финал и разочаровал миллионы поклонников по всему миру).

Сериал "Игра престолов" претендует на награды "Эмми" сразу в 32 номинациях, что является рекордом премии. Об этом передает Громадське.

Видео: Television Academy

После "Игры престолов" по ​​количеству номинаций идет сериал "Удивительная миссис Мейзел" (20), а нашумевший сериал "Чернобыль" на третьем месте с 19 номинациями.

За звание лучшего драматического сериала "Игра престолов" поборется с такими лентами: "Лучше позвоните Солу", "Телохранитель", "Убивая Еву", "Озарк", "Вне", "Наследники" и "Это мы".

В номинации лучший мини-сериал представлены "Чернобыль", "Фессо/Вердон", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят".

Среди стримингових сервисов лидерами являются HBO (137 номинаций), Netflix (117) и NBC (58).