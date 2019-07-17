В НАТО произошла невероятная утечка информации. Парламентская ассамблея Альянса каким-то образом публично обнародовала секретный аналитический документ, из которого стало ясно, что ядерное оружие США в Европе размещено на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции.

Об этом передает The Washington Post.

Скриншот скандальной статьи, washingtonpost.com

Доклад под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" подготовил член Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО из Канады еще в апреле, однако обратили на него внимание спустя месяцы. Документ указывает расположение 150 единиц ядерного оружия США.

"Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - следует из версии доклада, опубликованного во вторник бельгийской газетой De Morgen. Вскоре этот документ был удален, отмечает американское издание.

При этом на прошлой неделе был обнародован окончательный вариант доклада, в котором места хранения американского ядерного оружия не назывались.

Источник в НАТО заявил The Washington Post, что опубликованный в апреле доклад не был официальным документом альянса. "Мы не комментируем подробности о ядерном потенциале НАТО", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что совет НАТО посетит Украину в конце октября.

Также мы рассказывали, что глава НАТО сообщил, что первым пункт диалога альянса с РФ является ситуация в Украине.