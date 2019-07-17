После того, как вчера, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский вручил госнаграды украинским футболистам ставшими чемпионами мира (U20), в донецком Шахтере тоже поздравили с этим триумфом своих игроков - Валерия Бондаря, Виктора Корниенко, Ефима Коноплю, Максима Чеха, Алексея Кащука и Даниила Сикана.

Причем, подарок вышел очень оригинальным и символичным. Юные чемпионы мира получили символ команды - золотые скрещенные горняцкие молотки, как передает пресс-служба клуба.

Фото: shakhtar.com

В торжественной церемонии приняли участие гендиректор клуба Сергей Палкин и экс-капитан "оранжево-черных", а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна.



"Если честно, не представляю, что вы ощущаете после такой победы, - сказал Сергей Палкин. - Вы добились нереального успеха. На любом уровне добиться такого сложно. Это нельзя недооценивать. И это с вами навсегда. Вы - молодцы".



"Очень хорошая встреча с руководством. Присутствовал и тренер Дарио Срна, легенда клуба. Нам, как молодым футболистам, приятно и радостно, что нас отметили и поздравили. Я с детства в донецком Шахтере, и подарки запомнятся на всю жизнь. Это еще и очень мотивирует. Хочется играть в клубе и приносить ему победы", - рассказал Валерий Бондарь, защитник Шахтера и капитан сборной Украины U20.

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