В деле исчезновения в Тихом океане малазийского Boeing в 2014 году появились новые и непонятные детали. Французские следователи, изучающие обстоятельства исчезновения лайнера, нашли данные о некоем загадочном грузе на борту самолета.

Об этом передает Lenta со ссылкой на французскую газету Le Parisien.

Неделю назад в парижском суде состоялись слушания по делу, на которых была представлена информация по списку пассажиров и багажу. На заседании присутствовал и французский инженер Гислен Ваттрелос, который потерял в трагедии жену и двух детей.

По его словам, следователи рассказали о противоречивых данных о пассажирах, в том числе различающейся информации об их рассадке. Кроме того, стало известно, что уже после вылета Boeing в список была добавлена информация о некоем грузе весом в 89 килограммов. Указывается, что контейнер был перегружен, и никто не знал почему.

В то же время эксперты не стали делать никаких выводов. По их словам, данные о загадочном грузе могут быть как некомпетентностью, так и махинацией с показателями. Ваттрелос отметил, что эта информация станет основой для новых вопросов к малайзийской стороне.

Ранее в СМИ проходила информация, что в авиакомпании Malaysia Airlines указывали, что на борту самолета был груз весом 2453 килограмма, из которых 221 килограмм приходился на литиевые батареи, а остальное - на радиооборудование и зарядные устройства. Что это было за оборудование, так никто и не уточнил.

Напомним, что авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.