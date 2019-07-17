Собчак пришла к Макаревичу и призналась, зачем на свой холодильник повесила Лободу. Видео
Известная и эпатажная российская телеведущая Ксения Собчак приняла участие в съемках кулинарного шоу Андрея Макаревича "Смак" и в процессе приготовления стейка призналась в любви к украинской поп-звезде Светлане Лободе.
"Показала свои кулинарные неспособности и любовь к @lobodaofficial в программе у Андрея Макаревича. А тем временем интервью Андрея для #ОсторожноСобчак набрало уже больше миллиона просмотров", - написала Ксения Собчак в сети.
В процессе приготовления еды теледива заявила, что считает фигуру украинской певицы Светланы Лободы невероятной. Она такой никогда не видела.
"Лобода у меня висит на холодильнике, и когда хочется съесть что-нибудь вредное, смотрю на певицу и останавливаюсь", - призналась Собчак.
Видео: Смак Андрея Макаревича
Ранее "Страна" рассказывала, что Собчак резко ответила хейтерам по поводу фото голого сына.
Также мы рассказывали, что Собчак официально развелась с Виторганом.