Министр обороны Канады Харджит Саджан выступил с громким заявлением, спустя всего две недели после визита в эту страну президента Зеленского. Как оказалось солидная доля военного оборудования и снаряжения, которое Украина получила от Запада в качестве помощи для отражения агрессии России, до сих пор не используется.

Полученное от международных союзников военное оборудование порой простаивает в Украине на складах.

Об этом Харджит Саджан заявил Radio Canada International, как передает Укринформ.

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан.

По его убеждению, вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

"Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны.

Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", - заявил Саджан.

Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский после Канады поехал на Донбасс, чтобы представить нового главу ДОГА.