В украинской столице мужчина бросался под машины на Подоле. На видео очевидцев оказался момент, как молодой человек явно в неадекватном состоянии на улице Межигорской в Киеве в прямом смысле падал под проезжающие машины.

При этом пострадали пять автомобилей, говорится в сообщении Киев оперативный в Facebook. Свидетели вызвали полицию и мужчину госпитализировали в специальное учреждение.

Причины странного поведения мужчины не уточняются.

Видео: facebook.com/KyivOperativ/

Ранее в Одессехулиган предположительно под действием наркотиков, избил семерых случайно встретившихся ему на улице женщин, в том числе одну беременную.Задержали злоумышленника несколько мужчин (спутники некоторых потерпевших и случайные очевидцы), которые передали его прибывшей по вызову полиции.

Также прямо на концерте в Пензе на Ани Лорак набросился неадекватный фанат.