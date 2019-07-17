На Подоле в Киеве невменяемый мужчина бросался на проезжающие автомобили. Видео
В украинской столице мужчина бросался под машины на Подоле. На видео очевидцев оказался момент, как молодой человек явно в неадекватном состоянии на улице Межигорской в Киеве в прямом смысле падал под проезжающие машины.
При этом пострадали пять автомобилей, говорится в сообщении Киев оперативный в Facebook. Свидетели вызвали полицию и мужчину госпитализировали в специальное учреждение.
Причины странного поведения мужчины не уточняются.
Видео: facebook.com/KyivOperativ/
Ранее в Одессехулиган предположительно под действием наркотиков, избил семерых случайно встретившихся ему на улице женщин, в том числе одну беременную.Задержали злоумышленника несколько мужчин (спутники некоторых потерпевших и случайные очевидцы), которые передали его прибывшей по вызову полиции.
Также прямо на концерте в Пензе на Ани Лорак набросился неадекватный фанат.