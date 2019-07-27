Бессимптомного летального исхода от остановки сердца не бывает, утверждают специалисты из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич (США). По их словам, главное - вовремя увидеть и распознать соответствующие признаки, передает Медикфорум.

Кардиологи проанализировали данные о болезнях 600 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца.

Исследование позволило выделить несколько симптомов, которые говорят о приближении приступа:

боли в груди,

боли в плече,

одышка,

головокружение,

тошнота,

обморок,

изменившееся сердцебиение,

резкое повышение артериального давления,

нездоровый цвет лица,

внезапная сильная усталость.

"Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час перед внезапной остановкой сердца", - цитирует специалистов "Медикфорум".

При появлении данных симптомов, в особенности если заметны сразу несколько, следует незамедлительно обратиться к врачам.

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