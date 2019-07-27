Медики назвали главные симптомы остановки сердца, которые могут появиться за месяц
Бессимптомного летального исхода от остановки сердца не бывает, утверждают специалисты из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич (США). По их словам, главное - вовремя увидеть и распознать соответствующие признаки, передает Медикфорум.
Кардиологи проанализировали данные о болезнях 600 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца.
Исследование позволило выделить несколько симптомов, которые говорят о приближении приступа:
- боли в груди,
- боли в плече,
- одышка,
- головокружение,
- тошнота,
- обморок,
- изменившееся сердцебиение,
- резкое повышение артериального давления,
- нездоровый цвет лица,
- внезапная сильная усталость.
"Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час перед внезапной остановкой сердца", - цитирует специалистов "Медикфорум".
При появлении данных симптомов, в особенности если заметны сразу несколько, следует незамедлительно обратиться к врачам.
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