Бессимптомного летального исхода от остановки сердца не бывает, утверждают специалисты из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич (США). По их словам, главное - вовремя увидеть и распознать соответствующие признаки, передает Медикфорум.

Кардиологи проанализировали данные о болезнях 600 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца.

Исследование позволило выделить несколько симптомов, которые говорят о приближении приступа:

  • боли в груди,
  • боли в плече,
  • одышка,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • обморок,
  • изменившееся сердцебиение,
  • резкое повышение артериального давления,
  • нездоровый цвет лица,
  • внезапная сильная усталость.

"Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час перед внезапной остановкой сердца", - цитирует специалистов "Медикфорум".

При появлении данных симптомов, в особенности если заметны сразу несколько, следует незамедлительно обратиться к врачам.

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