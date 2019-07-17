В России в возрасте 65 лет скончалась известная актриса театра и кино Ольга Вяликова. Об этом сообщается на сайте академического театра России, где актриса работала с 1980 года.

"Скоропостижно скончалась артистка Театра Армии – Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года. С 1993 по 1995 гг. Ольга Петровна была занята в знаменитой постановке "Орестея" выдающегося немецкого режиссера Петера Штайна", - говорится в сообщении.

Также на счету актрисы множество ролей, в том числе Белисы в спектакле "Изобретательная возлюбленная", Симона в спектакле "Игра на клавишах души", пани Мюллерова в спектакле "Похождение бравого солдата Швейка", роль Печки в детской сказке "Удивительные приключения Маши и Вити", роль Елизаветы Васильевны в спектакле "Красное колесо".

Помимо этого Ольга Вяликова известна по роли фрейлины в знаменитом советском фильме "Обыкновенное чудо". Также она снялась в нескольких российских сериалах, таких как "Глухарь" и "Каменская".

В 2014 году Вяликова была награждена медалью "За трудовую доблесть".

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