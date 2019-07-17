Адвокат Петра Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что лично направил в Государственное бюро расследований документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, уведомил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.

В своем блоге на сайте интернет-издания "Украинская правда" во вторник вечером Головань прокомментировал сделанное ранее в этот день заявление директора ГБР Романа Трубы о том, что в Бюро не владеют информацией касательно того, что Порошенко не придет на допрос 17 июля и ожидают его для проведения следственных действий.

"Похоже директор ГБР господин Роман Труба действительно не владеет ситуацией в возглавляемом им центральном органе исполнительной власти… а потому многочисленные публичные заявления о том, что Петр Порошенко никаких вызовов на допрос не получал, прошли мимо него. Но сегодня ГБР получило документ, где все объясняется", – написал адвокат.

Здесь же Головань опубликовал фотокопию документа, направленного им в ГБР 16 июля, в котором среди прочего утверждается, что Порошенко по состоянию на этот день не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, как о том сообщают СМИ со ссылкой на Трубу.

"В последнее время в сети интернет распространяется информация о том, что мой клиент Петр Порошенко якобы вызван на допрос в качестве свидетеля. Однако на сегодня Петр Алексеевич Порошенко никаких повесток о вызове на допрос не получал, о возможном вызове следователем не уведомлялся", – говорится в документе.

В этом ключе адвокат обратился к следователю ГБР направлять вызов его клиента на допрос согласно определенному законодательством способом.

Отдельно в документе Головань просит ГБР принять во внимание участие Порошенко в избирательной компании на внеочередных парламентских выборах, вследствие чего он не может прибыть на процессуальные действия до 21 июля.

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21 июля", – сказано в документе.

Как сообщалось, в мае бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. Он ждал, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступлениях. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

Напомним, 11 июля юрист сообщил, что экс-президента вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Ранее "Страна" писала о том, что Портнов нанял адвокатов и детективов искать в Панаме офшоры Порошенко.