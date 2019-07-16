Работники Белоцерковского отделения полиции по горячим следам задержали лиц, которые украли кошелек у пенсионерки.

Сообщается, что вчера утром, 15 июля, в полицию поступило сообщение от пенсионерки, которая сообщила, что преступник похитил кошелек из сумки и сбежал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали трех человек, жителей Черкасс.

Злоумышленники выискивали у отделений банка пожилых людей, которые снимали свои сбережения или пенсию, после чего подходили к ним, отвлекали и завладевали деньгами потерпевших.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч.2 ст.186 (Грабеж) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный на велосипеде сбил пенсионерку и оставил ее истекать кровью.

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