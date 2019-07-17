В Великобритании врачи успешно разделили двух сестер-сиамских близнецов, которые родились со слитыми черепами и кровеносными сосудами.

Как сообщается в сюжете ТСН, случай был достаточно редким.

Впервые дети легли под нож в прошлом году, когда им было 19 месяцев. Врачи работали медленно, чтобы не повредить мозг малышей.

Даже создали виртуальную модель детской анатомии, чтобы работать было легче.

Сейчас Сафи и Марви почти три года, и хирурги объявили об успехе заключительной операции. Так что девочки будут жить полноценной самостоятельной жизнью.

Ранее "Страна" сообщала, что в житомирском роддоме с разницей в час невестка родила третьего ребенка, а свекровь - 14-го.

Также мы писали, что в частных клиниках и роддомах обещают делать бесплатные прививки.