17 июля 2019 года на Змеле наблюдается лунное затмение. В отличие от солнечного затмения 2 июля, лунное является частичным.

Полутеневое лунное затмение началось в 21:43 по киевскому времени, затем в 23:01 событие перешло в фазу частичного затмения и к 00:31 достигнет максимального затмения в 65% покрытия тенью Земли.

Видеть необычное явление смогут жители Южной Америки, Африки, Азии, Австралии, а также большей части Европы, в том числе и в Украине.

Видео: facebook.com/

Видео: youtube.com

Лунное затмение - явление, при котором Луна попадает в тень Земли. Для этого необходимо, чтобы Солнце, Луна и Земля находились на одной линии. Полное лунное затмение происходит, когда солнечные лучи некоторое время не попадают на поверхность Луны.

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