Боксер Александр Усик приехал в родной Крым и опубликовал фото с Ай-Петри
Украинский боксер Александр Усик приехал в аннексированный Крым и побывал на Ай-Петри. Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте lomus_official.
"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к фото.
Фото: instagram.com/lomus_official
"Саня на родине", "Божественная красота", "Где-то возле серебряной беседки", "Страшно за Сашу", "Покори их все. Больших свершений!", "Саша топим за тебя, ждём боя," - комментируют подписчики.
Напомним, что Усик родился и жил в Симферополе и в интервью называл Крым "своей землей" и "родиной". В Киев боксер переехал лишь несколько лет назад.
Ранее Усик выложил видео с первой после травмы тренировки.
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