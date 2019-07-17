Украинский боксер Александр Усик приехал в аннексированный Крым и побывал на Ай-Петри. Фотографии были опубликованы в Instagram-аккаунте lomus_official.

"Покорить можно любую вершину, главное не останавливаться", - говорится в подписи к фото.

Фото: instagram.com/lomus_official

"Саня на родине", "Божественная красота", "Где-то возле серебряной беседки", "Страшно за Сашу", "Покори их все. Больших свершений!", "Саша топим за тебя, ждём боя," - комментируют подписчики.

Напомним, что Усик родился и жил в Симферополе и в интервью называл Крым "своей землей" и "родиной". В Киев боксер переехал лишь несколько лет назад.

Ранее Усик выложил видео с первой после травмы тренировки.

Мы писали, что боксер Усик сфотографировался на фоне загадочного граффити.