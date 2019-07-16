Сегодня, 16 июля, в 14:50 к спасателям Бориспольского района поступило сообщение о взрыве газа в жилом доме.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, взрыв произошел по адресу: Бориспольский район, с. Сеньковка, ул. Шевченко.

В результате взрыва погиб человек 1939 года.

В результате взрыва дом был разрушен полностью, кроме того, в результате инцидента возник пожар.

Спасателями было проведено перекрытия газа.

На разборке завалов работали 3 единицы спасательной техники и 14 человек личного состава ГСЧС в области.

Предварительно установлено, что причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Фото: kv.dsns.gov.ua

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