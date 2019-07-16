В результате крушения малого пассажирского самолета на севере Канады погибли трое человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

Самолет принадлежал компании "Air Saguenay” и двигался из рыбацкого домика на озере Кросроуд вблизи границы провинций Квебек и Лабрадор в отдаленное поселение на озере Мистастин. На борту находилось четверо пассажиров, два гида и пилот.

Спасатели обнаружили полузатопленный самолет в озере в двух километрах от берега. Вероятно, катастрофа произошла во время взлета или посадки. Тела трех пассажиров уже найдены, поиск остальных людей продолжается.

По словам директора компании Air Saguenay, пилот имел более 20 тыс. часов налета и уже несколько лет осуществлял перелеты по этому маршруту.

Ранее "Страна" сообщала, что в Чечне самолет рухнул на частный дом, но пилоту и жильцам удалось выжить.

Также мы рассказывали, что в Швеции при крушении спортивного самолета погибли пилот и восемь парашютистов.