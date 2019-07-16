Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУ ЧП в г.. Киеве задержаны трое злоумышленников, которые под предлогом обмена валюты завладели средствами гражданина в сумме 15 тыс долларов США.

Мошенники подыскивали клиентов, желающих обменять валюту, через сайт «www.finance.ua». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Чтобы заинтересовать потенциальных жертв злоумышленники предлагали обменять валюту по курсу выше, чем средне рыночный. 11.07.2019 во время встречи с потерпевшим мошенники после получения от последнего 15 тыс. долларов США для обмена, передали взамен два полиэтиленовых пакета с банкнотами по 200 гривен, отметив при этом, что это упакованные банком денежные средства в сумме 400 000 гривен.

Проверив указанные банкноты пострадавший обнаружил, что лишь незначительная их часть (около 3 тысяч гривен) являются подлинными, а остальные - подделка.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Узнав о мошенничестве, человек сразу позвонил в полицию. Благодаря тому, что потерпевший запомнил автомобиль, на котором передвигались злоумышленники в тот же день участников мошеннической сделки удалось установить и задержать, а денежные средства потерпевшего удалить.

В настоящее время злоумышленникам объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в крупном размере по предварительному сговору группой лиц).

Одному из задержанных, который признался в содеянном и дал соответствующие показания, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По двум другим мужчинам выяснилось, что на сегодня они являются обвиняемыми в еще одном уголовном производстве по факту совершения 5 аналогичных преступлений. Обвинительный акт в настоящее время находится на рассмотрении в Шевченковском райсуде столицы. Исходя из вышеизложенного, при решении вопроса об избрании задержанным меры пресечения, прокурор ориентировал суд избрать им содержания под стражей с залогом в сумме 1 млн гривен и 500 000 соответственно. Шевченковский районный суд, удовлетворив ходатайство прокурора в целом, определил подозреваемым в качестве альтернативы залог, значительно меньше по размеру, чем предлагал прокурор, а именно 153 тыс. гривен и 96 тыс. гривен.

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