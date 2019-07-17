Одесский кот ходит в гости сразу к нескольким хозяйкам.

Как говорится в сюжете ТСН, кот живет на семь хозяев на Екатерининской площади - он завоевал любовь хозяек и продавщиц сразу семи местных магазинов. В каждом его окрестили своим именем и ждут на завтрак, обед и ужин.

Он бродит по Екатерининской площади и наведывается во все свои локации, где его называют по-разному, но всегда рады видеть.

Кроме книгарни, сувенирки и арт-салона, у полосатого есть еще фаст-фуд, гастроном и бабулька в одесском дворике.

Ранее "Страна" рассказывала, что медики установили, какие палочки и бактерии стали причиной массового отравления детей под Одессой.

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