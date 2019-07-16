Правительство приняло решение о включении помещений Апелляционной и судебных палат Высшего антикоррупционного суда в перечень судов, других органов и учреждений системы правосудия, охрана которых осуществляется подразделениями Национальной гвардии.

Соответствующее постановление № 611 было принято на правительственном заседании 5 июля 2019 года, передает ЮрЛига.

Речь идет о помещениях, находящихся на ул. Крещатик, 42а; пер. Крестовом, 4; ул. Преображенской, 5/2, лабораторный корп. 1; ул. Максима Кривоноса, 2а, лабораторный корп. 1 и административно-лабораторный корп. 2.

Принятое решение позволит обеспечить охрану указанных помещений на период до начала выполнения в полном объеме полномочий Службы судебной охраны.

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