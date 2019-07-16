Китайские репортеры опубликовали уникальное видео купания большой панды
Китайским репортерам удалось отснять смешное купание большой панды, сообщает ТСН.
Такие кадры считаются редкостью, потому что в дикой природе черно-белые мишки моются редко.
Более того, они наносят на тело слой грязи, чтобы сформировать защитную пленку для кожи. Не часто панды моются даже в зверинцах, потому что после плавания в недостаточно теплой воде легко могут заболеть.
Впрочем, из-за летней жары, которая сейчас царит в Шанхае, черно-белые медведи решили поплавать и даже немного поиграть в воде.
Ранее "Страна" рассказывала, как во Франции впервые в зоопарке забеременела панда.
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