Китайским репортерам удалось отснять смешное купание большой панды, сообщает ТСН.

Такие кадры считаются редкостью, потому что в дикой природе черно-белые мишки моются редко.

Более того, они наносят на тело слой грязи, чтобы сформировать защитную пленку для кожи. Не часто панды моются даже в зверинцах, потому что после плавания в недостаточно теплой воде легко могут заболеть.

Впрочем, из-за летней жары, которая сейчас царит в Шанхае, черно-белые медведи решили поплавать и даже немного поиграть в воде.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Франции впервые в зоопарке забеременела панда.

Также мы писали, как в США собака прогнала медведя с участка частного дома.