Вода с нечистотами течет из кранов в Коцюбинском, что в Киевской области.

Как говорится в сюжете ТСН, об этом жители узнали недавно, когда провели лабораторный анализ.

Запах нечистот появился еще зимой, но в последнее время стал просто невыносимым. Коцюбинцы пошли к поселковому управлению ЖКХ. Коммунальщики пробовать воду, которую поставляют людям, согласились, и заверили, что она чистая.

Отмечается, что даже очищенная вода отдает тухлыми яйцами. Жители Коцюбинского решили наведаться в местное управления домохозяйством.

Они показали анализы, которые свидетельствуют о том, что вода не пригодна.

Ранее "Страна" сообщала, что некоторым городам Донбасса перекроет воду из-за ремонта.

Также мы писали, как в Киевской области из кранов в квартирах потекла темно-бурая жижа.