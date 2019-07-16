Воду с фекалиями из крана обнаружили жители Коцюбинского под Киевом. Видео
Вода с нечистотами течет из кранов в Коцюбинском, что в Киевской области.
Как говорится в сюжете ТСН, об этом жители узнали недавно, когда провели лабораторный анализ.
Запах нечистот появился еще зимой, но в последнее время стал просто невыносимым. Коцюбинцы пошли к поселковому управлению ЖКХ. Коммунальщики пробовать воду, которую поставляют людям, согласились, и заверили, что она чистая.
Отмечается, что даже очищенная вода отдает тухлыми яйцами. Жители Коцюбинского решили наведаться в местное управления домохозяйством.
Они показали анализы, которые свидетельствуют о том, что вода не пригодна.
Ранее "Страна" сообщала, что некоторым городам Донбасса перекроет воду из-за ремонта.
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