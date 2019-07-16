Синоптик Наталка Диденко обрадовала жителей Украины тем, что погода начнет постепенно улучшаться и к выходным во многих регионах дневная температура воздуха достигнет +25 +33 градусов. Однако она сообщила, где ожидаются дожди и грозы в ближайшее время.

"Кому холодно, и кто соскучился по 30-градусной жаре, надо совсем немного подождать. Уже с пятницы температура воздуха в Украине начнет повышаться и достигнет как раз на выборы +25 ...+30 градусов. В южной части, в Днепропетровской области, в Кропивницком и районах, на востоке +28... +33 градуса. В Киеве ощутимо потеплеет, на протяжении 19-21 июля ожидается +25... +28 градусов. Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в пятницу, субботу, воскресенье на Западе и Севере Украины", - отметила синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее сообщалось, что грозы накроют всю Украину, кроме западных областей.

Мы писали, что синоптики рассказали, когда закончатся дожди и потеплеет до +30.