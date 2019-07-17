В среду, 17 июля, Украину накроют проливные дожди, местами с грозами, исключение составят лишь южные области, где будет тепло и сухо, пишет сайт Укргидрометцентра.

В западных областях температура воздуха будет варьироваться в пределах +9…+24 градусов днем, а ночью градусник покажет +9…+14 градусов. В северных регионах днем - +21… +24 градуса, а ночью - +12… +14 градусов. В восточных областях, кроме самых южных населенных пунктов, пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +21…+27 градуса, ночью снизится до +14…+17 градусов.

Лишь только на юге страны дожди и пасмурная погода сменятся теплым июльским солнышком. Температура воздуха прогреется днем до +25…+28 градусов, ночью будет +15…+18 градусов. В центре температура воздуха составит +20…+25 градусов, ночью будет прохладнее: +12… +16 градусов.

В столице Украины также будет дождливая, однако осадки будут кратковременными, возможно, с грозами. Днем +20…+22 градуса, ночью - +12…+14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики рассказали, когда закончатся дожди и потеплеет до +30.

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