Львовские неонатологи впервые выходили ребенка с весом всего 480 граммов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В то, что девочка выживет, не верили даже ее родители и отказались от крохи.

Отмечается, что полукилограммовых детей в Украине спасают уже давно, для них важен каждый грамм, поэтому Иринка была чрезвычайно уязвимой. Однако медики сделали почти невозможное. И сейчас отпраздновали первый день рождения дюймовочки.

"Девочка всю свою жизнь прожила в палате - ее вес был 480 грамм, меньше, чем буханка хлеба. Ее брат-близнец не выжил", - говорится в сюжете.

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