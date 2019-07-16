Дзержинский райсуд Харькова перенес заседание по делу о хищении земли, где один из подозреваемых - экс-мэр Харькова, он же экс-председатель Харьковской ОГА, ныне народный депутат Михаил Добкин. Об этом Укринформу рассказали в суде.

"Заседание суда не состоялось, так как судья Екатерина Аркатова находится в отпуске", - отметили в суде.

Очередное заседание назначено на 5 августа.

28 мая Дзержинский райсуд Харькова перенес подготовительное заседание по делу о хищении земли по "кооперативным схемам", где в числе фигурантов - нардеп Михаил Добкин, из-за неявки другого фигуранта - экс-заместителя Харьковского городского головы Татьяна Овинниковой, которая в тот момент лечилась за пределами Украины.

Судебное заседание, начиная с 2018 года, переносили пять раз.

Ранее мы публиковали видео допроса Михаила Добкина по делу Януковича.

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