В международном аэропорту Барселоны арестовали колумбийца, который под париком пытался провезти кокаин на $33 тысячи.

Об этом сообщает Sky News.

Мужчина привлек внимание полиции, потому что выглядел нервным и имел непропорционально большую заколку для волос под шляпой. Они нашли полкилограмма кокаина, прилепленного к его голове.

"Нет предела изобретательности наркоторговцев, пытающихся насмехаться над контролем", - заявила испанская полиция, обнародовала фотографии мужчины с париком и без него.

Фото: twitter.com/policia

Подозреваемый, который прибыл в Испанию из столицы Колумбии Боготы, был арестован в конце июня, но полиция опубликовала заявление об аресте только во вторник.

Ранее мы рассказывали, что в День независимости таможня США задержала корабль, которым владеет JP Morgan, с кокаином на $1 млрд.

Также мы писали, что в самолете, сопровождавшем на саммит G20 президента Бразилии нашли 39 кг кокаина.