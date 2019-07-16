В ОБСЕ и ООН призвали Украину принять закон о реализации прав национальных меньшинств. Об этом заявили в ходе заседания Совета безопасности ООН, посвященному вступлению в силу закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, созванного по требованию России, пишет 112.ua.

Представитель ОБСЕ считает, что до принятия специального законодательства о реализации прав нацменьшинств закон о функционировании украинского языка не гарантирует их права. "Относительно текста закона я хотел бы сказать, что по сравнению с первым чтением новая версия предусматривает переходные периоды. Я приветствую, что закон дает переходной период. Однако есть разделение между языками ЕС и другими. Я считаю позитивными ссылки в законе на то, что в течение полугода должно быть принято законодательство о реализации прав нацменьшинств. Но закон о госязыке в его нынешнем виде не обеспечивает достаточную законодательную ясность и не гарантирует защиту языковых прав национальных меньшинств. Поэтому пока не принято новое законодательство о правах нацменьшинств, эти положения остаются неясными", - сказал верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Он добавил, что законодательство по языковой политике должно разрабатываться комплексно. При этом он подчеркнул, что Украина имеет полное право усиливать роль государственного языка, но должна учитывать права меньшинств.

Напомним, что сегодня в Украине начинает действовать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" № 2704-VIII. кстати, сегодня языковую статью закона об образовании в Украине признали конституционной.

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