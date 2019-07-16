В г.Первомайск Николаевской области обнаружили застреленным 56-летнего директора предприятия, который баллотировался в Верховную Раду Украины.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, охранники обнаружили тело бизнесмена с огнестрельным ранением в боксе предприятия по ул.Гвардейская около 19:30 вторника, 16 июля.

"Главная версия – самоубийство. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди", - сказано в сообщении полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), как требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как стало известно "Преступности.НЕТ", речь идет о кандидате в нардепы Василии Мосякине. Василий Мосякин родился 14 февраля 1963 года в поселке Трояновского Севского района Брянской области. Являлся директором КП "Флора", член политической партии «Оппозиционный блок». В 2012 году на парламентских выборах выступал доверенным лицом экс-вице-губернатора Виталия Травянко, который баллотировался по 132 округу. Являлся депутатом от Партии регионов в Первомайском городском совете, позднее от "Оппозиционного блока".

Ранее на выборах в Раду насчитали 161 кандидата-клона.

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