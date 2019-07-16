В школах Харькова учителям раздали памятки о штрафах за использование русского языка по закону о государственном языке, который вступил в силу сегодня, 16 июля.

Об этом рассказали сами учителя.

Также педагоги отмечают, что во время инструктажа их предупредили о том, что отвечать на звонки теперь нужно только по-украински.

Фото: facebook.com

Отметим, что документ вводит монополию украинского во всех сферах общественной жизни. Цель - вытеснить русский язык оттуда, куда раньше еще не ступала нога государства: из ресторанов и магазинов, прессы, интернета и так далее. Параллельно вводится "мовная полиция" и языковой ценз на работу по линии госслужбы. Исключение сделали только для народных депутатов. Подробнее о законе можно прочитать здесь.

Также читайте о том, что на Совбезе ООН разделились мнения о тотальной украинизации.