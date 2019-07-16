В Государственном бюро расследований (ГБР) не владеют информацией о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Бюро 17 июля и ожидают его для проведения следственных действий, заявил директор ГБР Роман Труба.

"Что касается вызова на допрос Порошенко... в настоящее время следователи ГБР не владеют информацией о том, что он не придет на допрос", - сказал Труба во вторник вечером в эфире радио "НВ".

Таким образом, как пояснил директор ГБР, в Бюро надеются, что Порошенко придет на допрос в среду, 17 июля.

При этом Труба добавил, что в данном случае речь идет о деле по ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев), акционером которого ранее был Порошенко. По его словам, всего ГБР расследует 11 фактовых уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

По его словам, в рамках расследования этих дел уже проведены допросы "большого количества людей, на которые занимали высокие должности протяжении 2014-2019 годов".

Как сообщалось, в мае известный юрист Андрей Портнов подал в ГБР ряд заявлений о совершении преступлений Петром Порошенко. В том числе - и при продаже им завода "Кузня на Рыбальском".

Как писала "Страна", Порошенко по этому делу вызвали на допрос в ГБР 17 июля. Но пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза.

Напомним, 11 июля юрист сообщил, что экс-президента вызвали на допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".

Ранее "Страна" писала о том, что Портнов нанял адвокатов и детективов искать в Панаме офшоры Порошенко.